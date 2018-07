Erythrée: Le président érythréen attendu à Addis-Abeba pour une visite historique

Mais surtout, les deux leaders politiques doivent se pencher durant ces trois jours sur des chantiers encore plus complexes : le retrait des troupes éthiopiennes des territoires occupés ; la reprise des relations économiques primordiales pour une économie érythréenne en ruine ; la circulation des personnes et des biens ; ou encore l'utilisation par l'Ethiopie des ports érythréens, une question cruciale.

Abiy Ahmed et Issayas Afewerki ont mis officiellement fin à deux décennies d'état de guerre entre leurs deux pays lundi en signant une « déclaration conjointe de paix et de coopération », à l'occasion de la visite du Premier ministre éthiopien à Asmara. La veille, ils ont annoncé la réouverture des frontières, ainsi que le rétablissement des communications téléphoniques.

La réconciliation entre l'Ethiopie et l'Erythrée, encore inimaginable il y a un mois, avance à grands pas. Le président Issayas Afewerki est attendu dans la capitale éthiopienne ce samedi 14 juillet pour une visite de trois jours, officiellement pour « renforcer la démarche de paix et de coopération » entre les deux pays.

