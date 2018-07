Mali: IBK tient au parachèvement de la mise en oeuvre de l'accord de paix d'Alger

Plus que trois semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle. Une élection dans un… Plus »

"C'est un progrès qu'on doit noter. Je vois que s'il y a un Chef d'Etat qui n'a pas à raser les murs, qui n'a pas à avoir honte, c'est bien le Président Ibrahim Boubacar Kéïta. Et mon peuple le sait et le reconnait, c'est l'essentiel pour moi", s'est-il défendu.

Faisant également une évaluation de la mise en eouvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation, il a relevé que les forces armées maliennes sont déployées, aujourd'hui, à Kidal (Nord), "au coude à coude avec les anciens Groupes armées", mentionnant qu'il n'existe plus de "belligérance au Mali".

"Ce qui est le plus important pour moi, c'est l'Accord pour la paix et la réconciliation nationale et sa mise en oeuvre, le développement. Quand vous voyez la route à quatre voies, c'est ça le développement. C'est que je souhaite partout au Mali", a-t-il souligné.

Dans un entretien accordé au journal malien, l'Observatoire, Ibrahim Boubacar Kéïta (IBK) a indiqué que la mise en oeuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation nationale signé en 2015 à Alger constituera un des projets les plus importants de son prochain mandant s'il sera réélu à la tête du pays lors de l'élection présidentielle prévue le 29 juillet prochain.

