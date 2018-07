Madagascar: CECN, premiers résultats sur Nosy Be - Stock de carbone en baisse et stock d'eau en abondance

Le capital naturel de Nosy Be a été décortiqué et comptabilisé dans le cadre de la mise en œuvre de l'outil de comptabilisation écosystémique du capital naturel (CECN), dont les premiers résultats ont été restitués hier, dans le cadre d'un atelier à l'hôtel Panorama.

En 10 ans, entre 2006 et 2016, les forêts de Nosy Be ont diminué de 46%, avec 6154ha de forêts en moins, devenues des savanes arbustives voire herbeuses, ou des plantations et distilleries d'ylang-ylang. En revanche, les mangroves ont augmenté en superficie avec 162ha en plus, soit une augmentation de 17%.

Il s'agit toutefois, de mangroves dégradées. Les récifs coralliens, eux, ont augmenté de 0,6% avec 19ha de plus. Quant aux complexes hôteliers, ils ont augmenté de 70% avec 69ha de plus en terme d'occupation des terres.

La même tendance est observée au niveau des villages qui couvrent 82ha de plus (une augmentation de 41%) en terme de superficie occupée dont 49ha de nouveaux villages. La migration est passée par là.

Ces données figurent parmi les résultats préliminaires des travaux de mise en œuvre de la méthodologie de comptabilisation écosystémique du capital naturel ou CECN, restitués, hier. Cette méthodologie conçue dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), laquelle a été adaptée par le Groupe de Travail Ecosystémique CECN (GTE CECN) pour l'étude de cas de Nosy be, a ainsi permis de décortiquer, d'analyser et de comptabiliser le capital naturel de Nosy Be.

« Ce travail de comptabilisation écosystémique tient compte des êtres humains comme faisant partie intégrante des écosystèmes. Les résultats restitués permettront d'influencer les décisions politiques en termes de développement », explique Rivosoa Rabenandrianina, point focal national du Programme Biodiversité de la Commission de l'Océan Indien (COI).

Comptes. Parmi les comptes créés dans le cadre de ce travail figurent entre autres, le compte de l'occupation des terres (d'où ont été tirées les données citées plus haut) ; le compte du carbone ; de l'eau et des services fonctionnels des infrastructures. Le compte de l'eau a, à titre d'exemple, permis de savoir à propos des ressources en eau, que, d'une part, plus de 98% du stock d'eau de Nosy Be proviennent de l'eau souterraine, l'eau de surface ne couvrant que moins de 2%, et d'autre part, l'île dispose d'un volume d'eau abondant et que le stock se renouvelle chaque année.

Le compte carbone inclut également des données aboutissant à un bilan global de diminution des stocks carbone, en dépit d'une augmentation du stock carbone pour les prairies.

Ces données et interprétations, fruits des travaux de mise en œuvre de la méthodologie CECN, constituent une étape dans la mise en œuvre de la feuille de route nationale élaborée par l'Etat malgache en 2015 dans le cadre du Programme Biodiversité de la COI, financé par l'Union Européenne, pour adopter la norme du cadre central du Système de Comptabilité Ecomonique et Environnementale (SCEE).

Etant signataire de la Convention sur la Biodiversité Biologique, en effet, Madagascar s'était engagé, conformément aux objectifs d'Aichi (ndlr, plan stratégique de dix ans, de 2011 à 2020, adopté en 2010 à Aichi au Japon, et regroupant 20 objectifs pour la biodiversité) à faire en sorte que d'ici 2020, « les valeurs de la diversité biologique seront intégrées dans les stratégies et les processus de planification nationaux et locaux de développement et de réduction de la pauvreté, incorporés dans les comptes nationaux et dans les systèmes de notification ».

Cette feuille de route de 2015 doit conduire Madagascar vers l'intégration du capital naturel dans le système de comptabilité national. Elle prévoit une mise en routine de l'intégration de la valeur de la biodiversité au niveau du système comptable national vers l'horizon 2020.