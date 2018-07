Algérie: Un abri pour terroristes contenant des produits destinés à la fabrication des bombes artisanales détruit à Bouira

Un abri pour terroristes, contenant des produits destinés à la fabrication des bombes artisanales, une quantité de munitions et d'autres objets, a été détruit jeudi à Bouira par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique vendredi un communiqué du ministère de la défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, Un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 12 juillet 2018 à Bouira/1 RM, Un (01) abri pour terroristes, contenant des produits destinés à la fabrication des bombes artisanales, et une quantité de munitions et d'autres objets, tandis qu'un autre détachement a détruit trois (03) bombes de confection artisanale à Ain Defla/1 RM", note la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements de l'ANP en coordination avec des éléments des Douanes, ont arrêté à Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset/ 6 RM, 14 contrebandiers et saisi deux (02) véhicules, quatre (04) motocyclettes, quatre (04) groupes électrogènes, six (06) détecteurs de métaux, deux (02) marteaux piqueurs et

6920 comprimés psychotropes, alors que des tentatives de contrebande d'une quantité de carburant, s'élevant à 12616 litres, ont été déjouées à Tébessa, Souk-Ahras et El-Taref /5 RM".

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi 32 kilogrammes de kif traités à Tlemcen/2 RM, tandis qu'un autre détachement a saisi 10550 unités de différentes boissons destinées à la contrebande à Ouargla/4 RM".

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements combinés de l'ANP "ont arrêté huit (08) immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et Ouargla, tandis que des tentatives d'émigration clandestine de 35 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, ont été déjouées à Cherchell et Annaba", ajoute le communiqué du MDN.