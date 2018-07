Algérie: Messahel reçu à Hanoi par le Premier ministre vietnamien

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a été reçu, vendredi à Hanoi, par le Premier ministre vietnamien, Nguyen Xuan Phuc, dans le cadre de sa visite officielle en République socialiste du Vietnam, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

A cette occasion, le Premier ministre vietnamien "s'est félicité des relations historiques d'amitié, de solidarité et de coopération existant entre l'Algérie et le Vietnam, marquées notamment par un échange régulier de visites au plus haut niveau", note la même source.

La rencontre a porté essentiellement sur "les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement" et à ce titre, M. Nguyen Xuan Phuc a réaffirmé "la volonté du Vietnam de raffermir sa coopération avec l'Algérie dans tous les domaines d'intérêt commun".

Pour sa part, M. Messahel a réitéré "l'attachement de l'Algérie à travailler avec le Vietnam en vue de porter les relations bilatérales au niveau d'excellence des liens historiques et politiques qui remontent au combat de libération qu'ont menés le peuple algérien et le peuple vietnamien", ajoutant que sa visite "participe de cette même volonté partagée par les deux pays".

Le ministre des Affaires étrangères a également mis l'accent sur "l'importance pour les deux pays d'exploiter davantage leurs potentialités dans divers domaines, notamment ceux du tourisme et de l'énergie, afin de développer un partenariat solide et mutuellement bénéfique", conclut la même source.