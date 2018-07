Madagascar: MIDIRAMA - Une semaine placée sous le signe de la passion du foot

La semaine qui tire à sa fin a été harassante sur le plan psychologique. Les élections et les mouvements de grève font l'actualité du pays, mais c'est pour un événement autrement plus passionnant que les Malgaches vont se passionner durant ces deux jours.

Il a reproché aux pays européens de ne pas payer suffisamment pour leur défense. Ses alliés ont préféré jouer la prudence et ne pas répliquer. Il s'est rendu ensuite en Angleterre où il a adressé des reproches à Theresa May sur sa manière de faire le Brexit. Il a même dit que Boris Johnson serait un excellent premier ministre.

Comme chaque semaine, c'est toujours Donald Trump qui tient la vedette de l'actualité politique internationale. Le président des Etats Unis s'est distingué une fois de plus par ses déclarations à l'emporte pièce. Il a critiqué vertement Angela Merkel et son gouvernement avant le sommet de l'Otan à Bruxelles.

Allemands, Brésiliens, Espagnols, Argentins, Portugais, ou Belges ont été éliminés au fur et à mesure. L'équipe de France arrive, ce week-end au bout de ses rêves et compte remporter cette coupe du monde qu'elle attend depuis longtemps.

Ce dernier affirme qu'il n'y aura pas d'ajournement. L'annonce des règles les régissant a été annoncée par le président de la HCC. Néanmoins, la contestation des partis politiques prônant la refondation de la république est de pus en plus forte. On ne sait pas pour l'instant ,la portée des manifestations qu'ils vont organiser.

La vie nationale va à son train quotidien, fait de mouvements sociaux et de préparation à l'élection présidentielle. Les syndicats continuent à revendiquer avec virulence et gênent plusieurs ministères. Le secteur de l'éducation est aujourd'hui en butte au mouvement de grève des enseignants décidés à ne faire aucune concession.

L'accueil qui lui a été réservé depuis son arrivée montre l'espoir qu'il suscite auprès des fidèles. La parole qu'il portera sera très forte et, il ne manquera pas d'interpeler les pouvoirs publics à chaque fois que cela sera nécessaire. Il refuse toute récupération politique. La présence du chef de l'état et de son épouse ainsi que celle de l'ancien président Marc Ravalomanana et de la maire d'Antananarivo lors de la messe d'accueil à l'ECAR Antanimena, ne peut donc pas avoir de signification précise.

C'est la personnalité rayonnante du cardinal Désiré Tsaharanaza qui a illuminé le quotidien terne des Malgaches cette semaine. Son élévation à la pourpre a été ressentie par les chrétiens de la grande île en général, et par les catholiques en particulier comme le signe d'un nouvel élan spirituel et la considération du fort sentiment religieux existant à Madagascar.

