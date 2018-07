Madagascar: Centrale d'achats de médicaments SALAMA - Inauguration du nouveau siège hier

La Centrale est actuellement dirigée par M. Tahiana Andrianjafy. Notons par ailleurs, qu'elle a été créée suite à l'initiative de l'Etat, d'une partie non négligeable de la Communauté internationale et la collaboration de partenaires techniques et financiers tels que l'Ambassade de la République populaire de Chine- qui a fourni un appui conséquent lors de la récente épidémie de la peste- qui consistait à renforcer le système de santé publique malgache, notamment par un meilleur accès aux intrants médicaux, pas toujours à la portée du plus grand nombre.

La cérémonie s'est déroulée en présence du Président de la République Hery Rajaonarimampianina et de la Première Dame, ainsi que du Président du Sénat Rivo Rakotovao, du Premier Ministre, du Ministre de la Santé publique Pr Rantomalala Yoël, de l'Ambassadeur de la délégation de l'Union Européenne à Madagascar SEM Antonio Sanchez-Benedito et de l'Ambassadeur de France, SEM Véronique Vouland Aneini,deCharlotte Ndiaye, Représentante de l'Organisation mondiale de la Santé.

