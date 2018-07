Madagascar: Concours « Tourisme et Innovation » - Trois applications primées par l'EDBM et le groupe Axian

Un concours de développement d'une application sur le thème « Tourisme et Innovation », a été lancé par le groupe Axian en partenariat avec l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) lors de la 7e édition du salon ITM cette année.

Le but est de faire émerger des projets innovants permettant d'optimiser au système d'approvisionnement, et la chaîne de valeurs dans le secteur du tourisme. En fait, dans un environnement touristique concurrentiel et en plein essor, les innovations constituent un axe de développement important.

Le concours a ainsi suscité l'enthousiasme avec 61 inscriptions individuelles enregistrées. Et treize projets ont été soumis jusqu'au 25 juin dernier. Et il y a trois applications primées par l'EDBM et le groupe Axian. Le lauréat est Fenosoa Miora Razafimandimbilaza avec son application FAFY.

Le 2e gagnant est Danny Andrianaivoarijao avec NEMOTE tandis que le 3e est l'équipe Hope for Dago dirigée par Nadia Razafiarimalala avec son application Tourisme Dago.

Accompagnement. En fait, « les concurrents ont été invités à prendre en considération les problèmes rencontrés au niveau de la chaîne de valeur et d'approvisionnement », explique Johary Rajosefa, Directeur des Services aux Investisseurs de l'EDBM. Les projets gagnants bénéficieront ensuite d'un accompagnement de la part des équipes du Programme Entrepreneuriat d'Axian afin de concrétiser leurs projets.

Il s'agit d'une connexion internet, d'un hébergement d'application et des conseils en communication ainsi que du coaching et du monitoring Les porteurs de projet gagnant bénéficieront également des espaces de coworking et d'incubation mis à leur disposition par le groupe.

«L'objectif est de résoudre les problématiques rencontrées dans les autres secteurs stratégiques pour Madagascar à travers les idées innovantes et la technologie.

Nous avons un capital humain à fort potentiel et nous pensons que c'est à travers ce type d'activités que nous pouvons les mettre en avant », évoque Carole Rakotondrainibe, Business Development Manager & Entrepreneurship Program du Groupe Axian.

L'EDBM pour sa part, offre aux finalistes un appui sur la communication et la formalisation de leur projet, tout en accompagnant la diffusion de l'application gagnante au niveau de tous les opérateurs touristiques à Madagascar. Un prochain concours sur le thématique « Agriculture et Innovation » sera lancé prochainement.