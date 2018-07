Madagascar: THB Ligue des champions - JET Mada et Elgeco Plus dos à dos !

La première journée de la deuxième phase de la Ligue des champions a tenu ses promesses à l'image de cette belle bagarre entre JET Mada et Elgeco Plus d'hier au stade de Vontovorona. Un très bon match qui s'est soldé sur un score de 2 buts à 2 au terme d'une bataille de tous les instants.

JET Mada et Elgeco Plus semblent avoir pris la meilleure option en partageant les points lors de la journée inaugurale. Un nul qui n'arrange pas les affaires de Fosa Juniors, l'autre prétendant aux deux places qualificatives pour la Poule des As, dans la mesure où, pour espérer passer, les Majungais doivent éliminer l'une des deux équipes d'hier.

Froid hivernal. Et entre une hargneuse équipe de JET Mada et l'expérience d'Elgeco Plus, ce n'est pas évident pour des Fosa Juniors handicapés par ce froid hivernal qui s'installe à Vontovorona avec à la clé des crachins, auxquelles Théodin et ses amis ne sont nullement habitués.

Mais ne jurons de rien car les chocs entre ces trois formations promettent monts et merveilles, et que la victoire risque de jouer sur des détails comme c'était le cas hier entre Elgeco et JET.

Elgeco Plus ouvrit le score dès la 16e minute sur un magistral coup franc de Dino qui prit de court le gardien Joma Taffarel. 4mn plus tard, Flavio avait la balle du KO mais il tira mollement pour espérer inquiéter le gardien de JET Mada.

A la demi- heure de jeu, l'entraîneur de JET Mada tenta le tout pour le tout en faisant rentrer Feldman à la place de Hery mais, ce fut encore Flavio qui se faisait menaçant avec ce lob qui passa juste à côté (45).

Missile. La rentrée de Solo de retour des vestiaires à la place de Tsito fut bénéfique pour JET Mada non seulement parce que cet ancien international obligea Johnny et ses amis à baisser la garde sur Carlos et Feldman. Un schéma idéal pour Solo qui ajusta un missile à ras de terre qui parvint à tromper la vigilance de Ando.

A 1 à 1, tout est à refaire. Et comme par magie, Elgeco refit le même coup franc avec cette fois Eddit à la baguette de tromper pour la seconde fois le gardien Joma.

Mais alors que le camp Elgeco jubilait déjà dans les tribunes, Doddy slaloma à travers une forêt de jambes pour marquer le but d'égalisation sur un tir qui rasa le poteau gauche d'Ando avant d'échouer dans les filets.

Il restait une poignée de minutes mais ni Elgeco Plus et encore moins JET Mada ne semblaient vouloir marquer. Logique car ce score de parité arrange bien leurs affaires notamment pour JET Mada qui retrouve ce dimanche Fosa Juniors pour une petite finale.

Les autres matches tant à Vontovorona qu'à Ampasambazaha ne tenaient pas par contre compte de ces petits calculs.

CNaPS trop forte. Fosa Juniors n'a pas fait de détails devant le FCA Alaotra Mangoro balayé sans ménagement sur le score incroyable de 12 buts à 0. Ce qui renforce cette idée comme quoi les deux places qualificatives se jouent désormais à trois avec Elgeco Plus et JET Mada.

Comme le MTM Maintirano a déclaré forfait, il ne reste plus que cinq équipes à Vontovorona.

A Fianarantsoa, l'Ajesaia a clarifié le jeu d'entrée en s'imposant par 3 buts à 1 devant les Tuléarois du 3FB, le club dont on disait qu'il serait le trouble fête, mais qu'à la lumière de cette première journée, il n'en serait rien.

Dans les autres matches en effet, la CNaPS Sport trop forte et bien décidée à aller jusqu'à la Poule des As, a assommé le FC Vakinankaratra par un 3 buts à 0 dont il aura du mal à se relever, tandis que l'Akon'Ambatomena se faisait plaisir devant son public en battant le Fils d'Eléphant par 1 à 0. Une petite victoire pour servir de réconfort à un groupe qui souffrira de la comparaison avec la CNaPS Sport et l'Ajesaia. Eh oui !