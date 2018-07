Madagascar: DGI - ANMCC - Un partenariat pour traquer les fraudes fiscales

La Direction en charge de la recherche et du contrôle fiscal se dote de l'expertise, des ressources et renseignements lui permettent de démontrer sa capacité à élargir l'assiette fiscale, et à lutter efficacement contre les fraudes, en écartant du circuit économique les principaux responsables des réseaux d'intermédiaires en question exerçant une concurrence déloyale et en assurant le recouvrement, y compris potentiellement auprès des opérateurs formels complices de la fraude.

Ce partenariat renforcera l'efficacité de la DGI dans la traque de l'informel et des fraudes et permet ainsi, l'élargissement de l'assiette fiscale.

Une convention qui arrive à point nommée quand on sait que la fraude fiscale demeure encore et toujours, un fléau pour le développement économique.

Pour la DGI, il s'agit, avant tout de mener les actions pour l'égalité de tous devant l'impôt, de sécuriser les recettes fiscales, et de rechercher tout renseignement nécessaire à l'assiette, au contrôle et au recouvrement d'impôts.

Un partenariat pour une meilleure gestion du fisc et pour une concurrence vient d'être signé entre la DGI et l'ANMCC.

