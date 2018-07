Ile Maurice: Épouse tuée en Angleterre - Il apprend la mort de sa femme le jour de son anniversaire

Denise Toulsee et sa fille, âgée de 16 ans, leur ont emboîté le pas. La mère a vite décroché un emploi comme femme de chambre à Crawley. Sa fille, qui va à l'école, et elle ont loué un appartement, que partage aussi le troisième fils de Denise Toulsee. La victime est venue à Maurice pour la dernière fois il y a deux ans, afin d'assister aux funérailles de sa mère.

Il était déboussolé», confie-til. Il se rappelle que mardi dernier, il a appelé sa mère. «Elle m'a dit qu'elle se trouvait au travail, qu'elle ne pouvait pas me parler et qu'elle me rappellerait après. Mais elle ne l'a pas fait. Quand je l'ai rappelée, son téléphone était éteint.»

Il m'a dit que notre mère est décédée. J'ai cru qu'il me faisait une sale blague comme c'était l'anniversaire de notre père. Mais sa voix était cassée et il avait du mal à s'exprimer. J'ai compris que c'est la vérité», explique cet homme de 31 ans.

Âgée de 53 ans, elle a été retrouvée brûlée dans l'appartement d'un dénommé Hurry Permal, à Warren Drive, Ifield, en Angleterre. Le propriétaire et son frère ont été interpellés par la police et ils ont été placés en détention.

