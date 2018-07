Algérie: Messahel s'entretient avec le Vice-premier ministre, ministre AE du Vitenam

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu avec son homologue vietnamien, Pham Binh Minh, dans le cadre de sa visite officielle en République socialiste du Vietnam, qui intervient après celle qu'il a accomplie en Chine, indique vendredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du "renforcement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Vietnam, deux pays qui partagent des relations historiques très denses et qui se traduisent aujourd'hui par des relations politiques excellentes et une concertation régulière au plus haut niveau", précise la même source.

Cette entrevue a permis aux deux ministres de "procéder à l'évaluation de la coopération bilatérale dans ses différents volets et d'examiner les perspectives de son renforcement".

A cet égard, ils se sont félicités des "liens historiques d'amitié et de coopération existant entre les deux pays".

Les deux ministres ont mis l'accent sur "la nécessité pour les deux pays d'imprimer un saut qualitatif aux relations bilatérales économiques et commerciales, notamment à travers la multiplication des actions de coopération, le développement de partenariats mixtes et la mise en oeuvre des accords de coopération bilatéraux", souligne-t-on.

L'entretien a également permis "un échange de points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les situations dans les deux régions, la réforme de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil de Sécurité ainsi que les questions liées à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé".

Par ailleurs, les deux ministres sont convenus de "poursuivre la tradition concertation entre les deux pays au sein des fora internationaux", ajoute la même source.