Ile Maurice: Bérenger - «Pravind Jugnauth doit laisser les Finances à quelqu'un d'autre»

La Speaker, Maya Hanoomanjee a, elle, aussi été égratignée au passage par Paul Bérenger. «Ankor enn fwa linn fané 'all the way'. Kestion Pravind Jugnauth ti prinsipal atraksion séans PMQT et linn pran so létan pou réponn.» Il a poursuivi en indiquant qu'«Arvin Boolell inn éna parfetman rézon.

«Alor ki Finance Bill pou diskité mardi, Pravind Jugnauth pé alé en katimini. Li dé plis an plis évidan ki li pa pé kapav rampli doub rol enn Prémié mini sek minis dé finans... » Le leader du MMM s'en est, une fois de plus, pris au chef du gouvernement ce samedi 14 juillet.

