Algérie: Beach-volley / Mondial-2018 U19 - l'Algérie perd son 3e match contre la Chine 2-0

Nanjing (Chine) — La paire algérienne de beach-volley, composée d'Ayoub Hamadèche et de Farouk Tizit, a enregistré une 3e défaite au Championnat du monde U19 de Nanjing en Chine, face à son homologue chinoise sur le score de 2-0, jeudi pour le compte du 1er tour (groupe A).

Le duo Hamadèche - Tizit a été battu par la paire Jinqiu Liu - Xingyu Tang (12-21 et 18-21) et termine donc en 4e et dernière position du groupe avec 3 points.

Dans l'autre match du groupe A, la paire allemande Rudy Schneider et Simon Pfretzschner a dominé les Canadiens Cole Irwin et Robert Kemp 2-0 (21-14 et 21-14).

Après trois matchs joués, l'Allemagne termine en 1re position avec six points (trois succès), devant la Chine (5 pts) et le Canada (4 pts) qui se qualifient au prochain tour, tandis que l'Algérie est éliminée.

Au prochain tour (Tour des 24), la paire chinoise (Jinqiu Liu - Xingyu Tang) affrontera celle d'Inde, composée d'Akbar Bintang et de Danang Herlambang, 3e du groupe F avec 4 pts (une victoire et deux défaites), alors que les Canadiens Cole Irwin et Robert Kemp en découdront avec la seule paire africaine qualifiée à ce tour, les Mozambicains Jorge Monjane et Arsénio Guvu qui ont terminé le 1er tour (groupe E), en seconde position avec 5 pts, récoltés de deux succès et une défaite.

Quant aux leaders du groupe A, les Allemands Rudy Schneider et Simon Pfretzschner affronteront la paire vainqueur du match Chili (Romo Gaspar/Torrealba Vicente), 2e du groupe H et Russie (Veretiuk Dmitrii/Denis Shekunov), 3e du groupe B.