Madagascar: Messe du Cardinal Désiré Tsarahazana - Match retour entre Rajaonarimampianina et Rajoelina à Toamasina

A l'approche des échéances électorales, tous les faits et gestes des acteurs politiques sont interprétés selon l'appréciation de chaque observateur. Demain, les yeux se tournent vers la capitale du Betsimisaraka. Hery Rajaonarimampianina parviendra-t-il à refaire son retard et à gagner la sympathie des fidèles catholiques ?

Récupération politique. Par ailleurs, devant plus de 40 000 fidèles catholiques, Hery Rajaonarimampianina, les ministres HVM, ainsi que les grandes figures du parti au pouvoir dont Rivo Rakotovao, président du Sénat et non moins président du HVM, ont été contraints d'entonner la chanson « Dia ilay fitia » qui est l'hymne choisie par Andry Rajoelina pour son projet « Initiative pour l'Emergence de Madagascar » (IEM).

Le vainqueur de la coupe du monde de la FIFA sera connu demain soir après la finale entre la France et la Croatie qui aura lieu au stade Loujniki de Moscou. La nouvelle équipe championne du monde qui succèdera à l'Allemagne sera donc connue juste après le match retour très attendu entre Hery Rajaonarimampianina et Andry Rajoelina à Toamasina.

