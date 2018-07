Algérie: Patrimoine - Installation de la commission nationale chargée de la classification des biens culturels

La commission a entamé son travail aujourd'hui par l'examen de plusieurs dossiers et propositions portant sur des sites archéologiques, en l'occurrence les grottes de Bejaia 1, 2 et 3, le site archéologique du Ksar de Lalla Fatma à El Tarf, les lieux de célébration du S'boue du mawlid ennabaoui, la maison qui a vu la naissance du célèbre musicien Mohamed Iguerbouchen à Tizi Ouzou.

La commission est composée de représentants de 10 secteurs dont la Culture, les Finances, le Tourisme, l'Intérieur et les collectivités locales outre le directeur du Centre national de Recherche préhistorique, anthropologique et historique (CNRPAH) et des représentants des musées nationaux désignés par le ministre.

