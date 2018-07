Madagascar: Cgm Analakely - Natoa Rasolonjatovo signe un retour aux sources

Il y a onze ans, il a fait ses premiers pas dans le monde de la peinture au Cercle-germano-malgache. Aujourd'hui, Natoa Rasolonjatovo revient à la source pour une énième exposition.

Espoir de la peinture contemporaine malgache, Natoa Rasolonjatovo a fait de la peinture sur verre sa marque de fabrique. Avec plus de dix ans de carrière, le jeune homme élargit les horizons et se penche désormais un peu plus sur les portraits des visages malgaches.

Un petit, sinon un grand plus qu'il partage avec Richianny dans « Roa mifangaro » le temps d'un petit retour aux sources car s'il a fait ses premiers pas au Cercle-germano-malgache, cette fois encore, il revient en terre conquise.

Habitué des lieux en 2011, il reçoit le premier prix de la peinture au CGM. Plus tard, le CGM lui attribuera la « Médaille d'art » pour ses multiples expositions individuelles dans ce centre culturel.

Peinture sur verre. Autrefois passionné par la peinture à l'huile au couteau, Natoa, depuis quelques années ,s'est tourné vers d'autres horizons et tente de nouvelles expériences pour se distinguer.

Selon le jeune peintre, « La peinture sur toile est devenue monnaie-courante. Je veux aller au delà du classique et trouver le style qui me définit, qui fera la différence et qui fera que quand les gens voient une œuvre, ils reconnaissent de suite ma touche personnelle, ma signature ».

Pas très sûr de lui à ses débuts, Natoa Rasolonjatovo se faisait aider par son professeur. Avec la pratique, il a fini par avoir confiance en lui.

Depuis, le jeune homme sait exactement ce qu'il veut. Plus mûr et plus sûr de ses choix, le disciple de Rija Rambelo a aujourd'hui trouvé sa voie. Pour le redécouvrir, rendez-vous à Analakely dès lundi.