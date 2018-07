Algérie: Le taux de mortalité infantile a diminué à 21 pour mille en 2017

Pour les consultations spécialisées, généralisées et d'urgences, leur nombre a enregistré une augmentation sensible: 102.740.785 en 2016 (contre 36.261.667 en 2000).

En matière de structures publiques hospitalières l'étude fait ressortir pour la période 2000-2016, notamment, une hausse du nombre de centres hospitalo-universitaires de 12 à 15 et des établissements hospitaliers spécialisés de 31 à 75. Pour les établissements hospitaliers spécialisés mère et enfant, le nombre est passé de 1 en 2006 à 30 en 2016.

Concernant l'évolution des ratios de couverture en praticiens (public+privé) au niveau national, sur une population estimée à 40.836.000 habitants en 2016, on compte, pour la même année, un spécialiste pour 1.620 habitants (contre 3.497 en 2000), un généraliste pour 1.275 habitants (contre 1.770 en 2000), un dentiste pour 3.036 habitants (contre 3.797 en 2000) et un pharmacien pour 3.488 habitants (contre 6.333 en 2000).

En matière de personnels de santé, en l'occurrence le nombre de praticiens dans les secteurs public et privé au niveau national (spécialistes, généralistes, dentistes et pharmaciens), il est passé de 38.695 en 2000, à 82.396 en 2016. Il est à relever que ce nombre n'inclut pas les professeurs, docents, maitres assistants et résidents, estimés à 16.883 en 2016.

