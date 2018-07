Tunisie: Coup d'envoi le 18 août !

Cette saison sera chargée comme si on allait jouer une saison de mondial. Il y a d'abord les éliminatoires de la CAN 2019 et un décisif Egypte-Tunisie en novembre, et bien sûr l'édition finale en janvier en cas de qualification.

Ce ne sera pas tout, puisque la ligue des champions et la coupe de la CAF version 2019 vont se terminer en avril prochain. C'est une nouvelle formule de la CAF qui a décidé de faire comme l'UEFA et de jouer ses compétitions au cours de la saison et non comme avant. Décidément, la programmation ne sera pas si facile avec des trêves et un rythme fou pour les clubs engagés en Afrique.

Pour les premiers rôles, l'EST part à l'assaut d'un nouveau titre, le 3e de suite, et avec son effectif et les moyens dont elle dispose, elle ne sera pas mise à rude épreuve. Sauf si l'ESS, qui s'est renforcée et qui cherche un nouveau souffle, va cette fois être plus régulière.

Le CSS et le CA sont, par la force des choses, deux candidats classiques qui ont des moyens moins importants mais qui comptent sur leurs traditions. Le début de la saison, essentiellement les 5 ou les 6 premières journées sont pleines de renseignements : on peut perdre un titre quand on est si devancé, mais on n'est pas sûr de le gagner encore.

Les clubs du milieu et du bas du tableau vont essayer de faire un bon démarrage et d'éviter les crises de résultats au début de la saison. La lutte pour le maintien s'annonce encore intense cette saison, et il est difficile même après la phase aller de dire qui a perdu du terrain ( les données changent au retour à tous les niveaux).

Dates de la phase aller

Les dates clefs de la phase aller seront comme suit : 1ère journée les 18 et 19 août (rattrapage les 22 et 23 août), 2e journée 1, 2 septembre, 3e journée les 15 et 16 septembre (rattrapage 26 et 27 septembre), 4e journée les 6 et 7 octobre, 5e journée les 19 et 20 octobre , 6e journée les 27 et 28 octobre, la 7e journée les 3 et 4 novembre (rattrapage 21 et 22 novembre), la 8e journée le 25 novembre, la 9e journée le 28 novembre, la 10e journée les 1er et 2 décembre, la 11e journée les 8 et 9 décembre, la 12e journée le 12 décembre et la 13e journée les 15 et 16 décembre.