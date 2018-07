Tunisie: Retard à l'allumage

Ayant déjà été chargé de cette mission au cours de la saison précédente, le bureau directeur a vu juste en optant pour la reprise de rôle surtout dans ce poste délicat qui exige beaucoup de compétence, d'abnégation et surtout d'expérience en matière de gestion humaine et sportive. Derbel a engagé le pivot Ali Azibi pour trois saisons.

Selon des proches du club, le coach aghlabide pourrait jeter l'éponge et partir si les dirigeants échouent à régler leurs problèmes. Verrons-nous une réaction salutaire du président du club dans les jours à venir pour remédier à toutes ces lacunes et faire décoller «l'avion» des Aghlabides dans les plus brefs délais ?

Le coach Ben Romdhane a annoncé ses soucis du prolongement de cette instabilité et le manque au niveau de l'effectif, notamment après le départ de Kalaï, Munduga, Laâmari et Bnina.

Le président du club Hafedh Allani n'a pas cessé de réitérer à ses protégés des promesses pour reprendre avec leurs camarades en attendant le virement de certaines ressources monétaires. Cependant, les Sassi, Laâouichi, Salhi, Layouni et Bouchniba ont refusé ces promesses et ils ont averti le président du club de la suspension de leur engagement vu le retard du virement de leurs arriérés qui ont dépassé les cinq mois. Cet échec des négociations a eu ses conséquences sur le staff technique.

