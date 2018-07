Algérie: Elaboration "avant la fin de l'année" d'un programme de mise à niveau pour la wilaya d'El Tarf

Lors de son passage à l'arboretum de Tonga dans la commune d'El kala, où un exposé sur le dispositif anti-incendie mobilisé dans la wilaya d'El Tarf a été présenté, le ministre a indiqué que des moyens matériels, humains et financiers ont été mobilisés pour lutter contre les feux de forêts et préserver le patrimoine forestier soulignant que les incendies des forêts de l'été dernier étaient "une expérience dure" qui a permis de "mieux se préparer".

Affirmant que la wilaya d'El Tarf recèle de "potentialités impressionnantes", le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a appelé à encourager l'investissement dans cette wilaya réitérant l'engagement de l'Etat à accompagner "tout porteur de projet générant richesse et postes d'emploi".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.