Tunisie: En haut de la vague

Plusieurs journaux étrangers ont mis en exergue l'affluence importante des touristes vers le site tunisien, ce qui augure une haute saison satisfaisante en termes d'arrivées et de nuitées. Cela prouve, encore une fois, que cette destination attire encore les touristes et les actes terroristes qui ont eu lieu récemment dans le gouvernorat de Jendouba n'ont eu aucun effet sur la bonne marche de l'activité touristique.

Ainsi, «Africa Tourisme Info», le 1er journal en ligne du tourisme africain, titre: «Tunisie : la fréquentation touristique en nette hausse au début de saison».

Quant au site «Capital.fr», il précise que «la fréquentation touristique en Tunisie a nettement augmenté au premier semestre 2018 par rapport à la même période de l'année précédente, selon le ministère du Tourisme, signe d'une reprise après plusieurs années difficiles ayant suivi la révolution.

Le nombre d'arrivées aux frontières de ce pays d'Afrique du Nord est monté à 3,2 millions sur les six premiers mois de l'année, en hausse de 26% par rapport à l'année précédente».

Une destination appréciée

TV5 MONDE a publié le même titre mettant en exergue la nette hausse de la fréquentation touristique au début de cette saison. Dans sa dernière édition, Le journal «Libération» a confirmé, chiffres à l'appui, que la destination Tunisie est bien appréciée par les touristes, ce qui a permis au secteur touristique de reprendre son activité avec dynamisme.

Abondant dans le même sens, la revue «La-croix.com» note une amélioration claire des arrivées des touristes aux frontières tunisiennes pour profiter des différents avantages qu'offre cette destination bien sécurisée et offrant diverses activités de loisirs et de distraction.

La revue «Le Point» a publié, de son côté, un article abordant la saison touristique en Tunisie, qui a enregistré, au cours du premier semestre, des chiffres fort encourageants qui seront confirmés au cours de la haute saison.

La dernière édition de «La libre Afrique» a aussi informé ses lecteurs de la bonne tenue de l'activité touristique dans notre pays, ce qui lui a valu une affluence des touristes de tous les pays émetteurs. «Europe 1» a aussi noté l'augmentation du nombre d'arrivées à 3,2 millions sur les six premiers mois de l'année».

Des réservations dans tous les hôtels

C'est une belle performance qui a pu être réalisée grâce à la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes, à savoir les professionnels, l'administration et les différentes structures impliquées.

C'est aussi l'avis de la revue «Ouest France» qui a fait un exposé sur les résultats positifs du tourisme tunisien. Rappelons que les réservations des touristes étrangers et notamment européens n'ont pas été influencées par les derniers actes terroristes qui ont eu lieu récemment à Aïn Soltane, près de la frontières tuniso-algérienne, et qui ont fait 6 mots et 3 blessés, selon l'AFP. Le retour massif des touristes au cours de cette année est dû aux dispositions sécuritaires rigoureuses dans les unités hôtelières et les zones touristiques.

En effet, le dispositif sécuritaire a été renforcé et des caméras de surveillance ont été installées, en plus des rondes de contrôle régulières de la police touristique. Le ministère du Tourisme prévoit, d'ailleurs, d'atteindre 8 millions de touristes.

Selon les statistiques publiées par le ministère, plus de 3 millions de touristes ont visité la Tunisie jusqu'au mois de juin 2018, ce qui montre que les chiffres ont dépassé ceux de 2010 (année de référence) à la même période. Les mêmes statistiques montrent également que les hôtels à Djerba, Hammamet, Sousse et Mahdia ont enregistré un taux de réservation de 100% pour la haute saison.

L'agence France Presse a rapporté les propos du commissaire régional au tourisme, Ezzedine Grami, selon lesquels «les facteurs qui ont contribué à la reprise progressive du secteur sont la sécurité, la stratégie de communication et de marketing ainsi que les services».

Il a précisé que le dispositif sécuritaire dans les zones touristiques a été révisé et développé avec la participation des bureaux anglais et allemands spécialisés dans la sécurité et l'autoprotection des unités hôtelières.

Le ministère du Tourisme a multiplié ses campagnes promotionnelles en faveur de la destination Tunisie, exploitant la participation de l'équipe nationale de football au Mondial 2018 pour commercialiser le marché tunisien du tourisme dans les rues de Moscou et les villes où ont eu lieu les matchs de l'équipe nationale.