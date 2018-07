Tunisie: Corriger la note

Cette dernière a insisté sur la nécessité pour l'Etat tunisien de se conformer à l'ensemble des conventions et chartes internationales qui stipulent le respect des droits syndicaux et de mettre en place les mécanismes qui garantissent l'exercice de ce pluralisme syndical.

Quant à la séance réservée au débat, elle s'est focalisée essentiellement sur la nécessité de poursuivre la lutte afin de promouvoir le dialogue au sein de la société tunisienne et la prémunir des effets pervers de toutes sortes de violence et de marginalisation.

Les conférenciers ont mis l'accent par la même occasion sur la question du projet de note, élaboré par le ministère des Affaires sociales et sa non-conformité avec la Constitution et la loi.

Cette intervention, présentée par Hatem Kotrane, professeur à la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, et Hassine Dimassi, professeur d'économie et ancien doyen de la faculté de Droit et de Gestion de Sousse, a porté sur l'importance de la mise en place de mécanismes de dialogue social par les autorités publiques appelées à assumer leur responsabilité dans la gestion, avec neutralité, du dialogue social conformément aux exigences de la loi.

