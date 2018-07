Congo-Brazzaville: « Prix théâtre RFI » 2018 - Un Congolais dans la sélection

RFI et ses partenaires offrent au lauréat un soutien professionnel et une exposition médiatique à travers une dotation financière attribuée par la SACD ; l'organisation d'une résidence en France, à la Maison des Auteurs de Limoges

Ses textes de théâtre ont été lus en Afrique et en France lors de diveress manifestations, à l'instar du festival international Mantsina sur scène au Congo, festival Afrik' Awa (Paris), Conservatoire de musique et d'art dramatique de Cognac, Moulin du Marais de Lezay (Poitiers).

Qualités littéraires, dramaturgiques et originalité font partie des critères qui ont permis au Congolais d'être sélectionné dans le rang des participants au cinquième prix de théâtre RFI. Russel Morley-Moussala est historien, dramaturge et journaliste de presse écrite et web.

