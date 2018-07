Congo-Kinshasa: Parcs de la Salonga et des Virunga - Le WWF reste très préoccupé par le projet de production pétrolière

La Salonga et les Virunga, rappelons-le, abritent la population de bonobos et de gorilles de montagne, deux espèces emblématiques en danger d'extinction que l'on retrouve en RDC. Ces espèces sont actuellement protégées sous le statut de leurs sites désignés patrimoine universel de l'humanité.

Il ressort du rapport de la onzième réunion du Conseil des ministres tenue le 8 juin que le gouvernement de la RDC a confirmé son intention d'avancer avec les démarches vers un déclassement partiel de la Salonga et des Virunga, deux sites du patrimoine mondial de l'Unesco, qui abritent des gorilles de montagne, des bonobos et d'autres espèces rares pour permettre l'éventuelle exploration et l'exploitation pétrolières.

Cet appel de WWF, lancé au gouvernement de la RDC pour sauvegarder ces sites d'une valeur universelle exceptionnelle et pour poursuivre une voie de développement durable afin de construire un avenir meilleur pour ses citoyens, les communautés locales et la population autochtone qui vivent dans ces régions, est donc conforme au rôle de cette organisation internationale.

« Le WWF est conseiller et partenaire du gouvernement congolais en plusieurs matières, notamment dans la conservation de la nature, le secteur forestier et le développement rural », a souligné le directeur de WWF/Afrique centrale, Marc Languy, cité dans le même document.

Le communiqué précise que le WWF n'est pas contre le développement socio-économique de la RDC. Au contraire, il appuie de façon très active les efforts de « développement vert » dans le pays, tels que prescrits par les plus hautes instances nationales et ce, conformément aux engagements pris par la RDC.

Le directeur de WWF/Afrique a, par ailleurs, fait observer que « l'exploitation pétrolière dans les parcs nationaux de la Salonga et des Virunga mettrait en danger la biodiversité exceptionnelle de ces sites ainsi que les moyens de subsistance de la populations locale en plus de libérer d'énormes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qui contribuerait à exacerber les effets néfastes du changement climatique tant décrié dans la monde ».

« Nous recommandons donc au gouvernement de la RDC de bien analyser les options sur la base d'études crédibles, particulièrement par rapport aux bénéfices environnementaux et sociaux que ces sites produisent, et de réfléchir sérieusement aux conséquences éventuelles des choix des options proposées », a déclaré le directeur de WWF/Afrique, Fred Kumah, cité dans un communiqué du 12 juillet donnant la position de cette ONG internationale face à la décision du gouvernement congolais de « rogner » ces aires protégées pour y permettre l'exploitation du pétrole.

L'ONG internationale, active dans le domaine de la conservation, se convainc que l'exploration et l'exploitation du pétrole dans les deux aires protégées mettraient en danger la biodiversité et la vie des communautés riveraines.

