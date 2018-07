Madagascar: Comment régler le problème de la RN2?

Le vainqueur de la coupe du monde de la FIFA sera connu demain soir après la finale entre la France et la Croatie… Plus »

« Nous avons prévu, pour cette année, pour cette route, entre 1 et 2 milliards d'ariary. C'est très faible, c'est très faible. Nous ne pourrons faire que les points à temps, c'est-à-dire la réfection des nids de poule, etc. Il ne faut pas oublier que nous sommes là pour les élections.

Questionné au sujet de la dangerosité et de l'état de cette route, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures, Ulrich Andriantiana, assure que « la RN2, définitivement, est prioritaire » avant de préciser que l'heure n'est pas aux grands projets.

Voilà une semaine que ce camion-citerne gît sur le bas-côté, mais ce n'est pas qu'aujourd'hui que ce dépanneur intervient. Sur cette route tortueuse, il y avait plus urgent, à savoir bitume défoncé, chaussées réduites à cause d'éboulements ou de poids lourds en panne, virages sinueux ou encore des pentes à plus de 20 %. En haut de la première grande descente, Xavier, conducteur d'un 42T de 19 mètres, effectue un dernier réglage frein.

A Madagascar, la Route nationale 2 qui relie le port économique de Tamatave à la capitale est l'unique axe routier par lequel transitent toutes les marchandises. 360 km de virages pentus et tortueux entre les Hauts-Plateaux malgaches et la forêt luxuriante de la côte Est.

