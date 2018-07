Afrique du Sud: Comédie musicale - « Viva Mandela » à l'Institut français du Congo

A cet effet, le metteur en scène a travaillé avec de nombreux acteurs noirs et blancs pour mieux incarner la notion de la nation arc-en-ciel. « Dans le spectacle, nous sommes six acteurs à jouer. Parmi nous, il y a Guillaume Delalandre qui vient de France et c'est lui qui va incarner Peter Botha », a relevé Cheriff Bakala.

A travers un savant mélange des arts, c'est l'univers d'un homme intègre et à l'intelligence vive qui sera représenté. Le spectacle part de la campagne de sa jeunesse aux plus hautes fonctions qu'il a occupées à la fin de sa vie en passant par les vingt-sept ans d'emprisonnement.

Ce qui contraint certains jeunes de cette génération d'ignorer les combats et les histoires qui ont marqué ce monde. Au regard de cela, je me suis attribué la mission de relater certaines histoires au travers des comédies musicales.

Ecrite et mise en scène par le Congolais Chériff Bakala, la comédie musicale « Viva Mandela » a pour objectif de sensibiliser l'opinion au parcours, à l'engagement et au combat de l'illustre personnage qu'on appelait affectueusement "Madiba". « Aujourd'hui, force est de constater que de moins en moins de personnes passent du temps à lire.

