Afrique: Obama Foundation leaders Africa - Quatre Congolais sélectionnés dans le nouveau programme

Brown Kabuyanga, Patrick Mugula et Lunanga Wakilongo Stewart pour le Congo-Kinshsasa et Jeremy Lissouba pour le Congo-Brazzaville ont été retenus pour le programme d'un an qui vise à développer le leadership et l'engagement civique des jeunes leaders africains.

La liste des participants au programme des jeunes leaders africains, mis en place par l'ancien président américain, Brarack Obama, a été rendue publique le 13 juillet. Les participants sont originaires de quarante-quatre pays d'Afrique.

Faisant partie des trois jeunes sélectionnés de la République démocratique du Congo, Brown Kabuyanga est un avocat de formation qui a commencé à travailler dans des associations à but non lucratif en 2001. Il a de l'expérience dans la consolidation de la paix, les droits de l'homme, la surveillance et l'engagement civique.

Patrick Mugula, pour sa part, dirige un programme de réformes du secteur de la sécurité qui vise à renforcer la confiance entre les services de sécurité et les communautés qu'ils servent à travers une série de dialogues et d'activités connexes qui aident les participants à identifier et résoudre les problèmes de sécurité locale par un processus transparent, itératif et participatif.

De son côté, Lunanga Wakilongo Stewart a fondé, en 2007, Amani language initiative, une école de langue à Goma qui a formé des milliers d'étudiants locaux et internationaux en anglais, en français, en swahili et dans d'autres langues locales.

Quant au Congolais de Brazzaville, Jeremy Lissouba, la Fondation Obama indique qu'il est député, entrepreneur et un citoyen du monde à la croisée des cultures africaines, caribéennes, britanniques et françaises.

Rencontre avec Obama à Johannesburg

Le nouveau programme a débuté par un rassemblement de cinq jours, du 14 au 18 juillet, à Johannesburg, y compris une réunion avec Barack Obama.

Ce programme de développement du leadership et d'engagement civique d'un an, indique-t-on, est conçu pour former, soutenir et connecter les leaders africains émergents travaillant dans différents secteurs pour créer des changements positifs dans leurs communautés.

« Les leaders sélectionnés ont déjà démontré un potentiel d'impact extraordinaire, un engagement clair envers l'intégrité et une capacité à faire avancer le bien commun dans leurs sphères d'influence », fait savoir la Fondation Obama.

Ces leaders travaillent dans diverses disciplines, notamment la santé, l'agriculture, les médias, le gouvernement, l'éducation, le monde des affaires et la technologie ainsi que sur des questions telles que le changement climatique, la conservation et l'empowerment.

«Le programme Obama Foundation Leaders Africa est notre effort international le plus important et le plus ambitieux à ce jour - le lancement de ce qui deviendra un réseau mondial de changemakers.

Nous voulons inspirer, habiliter et connecter ce groupe panafricain de leaders qui montrent tant de potentiel pour changer notre avenir commun pour le meilleur. Nous sommes impatients d'entendre leurs idées et de les soutenir pour étendre leur travail et atteindre leurs objectifs », a déclaré Bernadette Meehan, directrice internationale de la Fondation.

Plusieurs activités prévues au programme

Du 14 au 18 juillet, les dirigeants participeront à des séances plénières, des ateliers de résolution de problèmes, des séances de leadership et à des formations en renforcement des compétences pour accroître leur capacité à susciter des changements positifs en Afrique. La plupart des orateurs et facilitateurs de la réunion sont africains.

Le programme et les activités sont axés sur les défis, les opportunités et les solutions régionaux et locaux. Les leaders réaliseront également un projet de service de groupe en l'honneur de Nelson Mandela, à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance, et souligneront l'importance de la relation entre le leadership et le service.

Après le rassemblement de Johannesburg, ils resteront connectés à la Fondation Obama à travers une plate-forme en ligne, où ils participeront à des discussions thématiques, accéderont aux ressources de formation et participeront à des formations et des webinaires animés par des experts.

En Afrique du Sud, le président Obama prononcera, le 17 juillet, un discours pour commémorer le 100e anniversaire de la naissance de l'ancien président sud-africain.