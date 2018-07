Sénégal: Marche de l'opposition à Dakar - Pari réussi de la mobilisation !

La libération de Khalifa Sall, la validation de la candidature de Karim Wade, des élections transparentes : telles sont les revendications brandies par l'opposition qui a tenu sa marche comme prévue hier, vendredi 13 juillet 2018.

Partis de la Place de l'Obélisque pour se terminer au rond-point de la Rts, les manifestants ont vraisemblablement réussi le pari de la mobilisation et les leaders de l'opposition se sont dits satisfaits du succès de cette marche qui marque un autre moment de la lutte contre les «dérives» du Macky, selon eux.

L'opposition réunie autour du Front démocratique et social de résistance nationale (FNR) a marché dans les rues de Dakar, ce vendredi, pour dénoncer la gestion du pays par le président de la République, Macky Sall. De la Place de la Nation au rond-point Doudou Ndiaye Coumba Rose (ou rond-point RTS), la marche de l'opposition s'est voulue dynamique.

Accompagnés d'un fort dispositif sécuritaire, les opposants ont en effet marché comme prévu tout au long de l'itinéraire arrêté par l'autorité préfectorale. Avec force tee-shirts et tenues montrant les effigies des leaders de l'opposition. Les photos de Karim Wade et de Khalifa Sall étaient cependant les plus visibles.

Banderoles et Pancartes à la main, ces manifestants ont, entre autres revendications, demandé la libération du maire de Dakar, Khalifa Sall, la validation de la candidature de Karim Wade et la tenue des élections en toute transparence.

Parmi ces manifestants, on relevait particulièrement la présence des mouvements de soutien à Karim Wade et Khalifa Sall qui ont répondu massivement à l'appel pour cette marche.

Chaque parti ou mouvement cherchait ainsi à se mettre au-devant de la scène, à travers les t-shirts portés par ses militants et les slogans affichés sur les pancartes, du genre « Karim sera président », « Libérez Khalifa Sall », « Non au processus électoral unilatéral » etc.

A la tête de cette forte mobilisation, on retrouvait Ousmane Sonko (Pastef), le député Moustapha Guirassy, Mamadou Diop Décroix d'And-Jef, Thierno Bocoum (Agir), Déthié Fall de Rewmi et autre Pape Diop de Bokk Gis Gis. La pénurie d'eau qui agresse actuellement certaines populations de Dakar s'est aussi invitée à la marche.

Sur les affiches des pancartes brandies par les militants du leader de Pastef Ousmane Sonko, on pouvait ainsi lire : « on a soif ». La marche de l'opposition qui s'est baladée tout au long de son itinéraire s'est terminée en toute tranquillité. A la grande satisfaction des leaders de l'opposition et de leurs partisans qui ont promis de continuer le combat jusqu'à la satisfaction de leurs revendications.