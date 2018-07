L'Ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal, Zhang Xun a annoncé hier, vendredi 13 juillet, que le président Xi Jinping effectuera une visite d'Etat de quarante-huit heures au Sénégal, les 21 et 22 juillet prochains. S'exprimant lors d'une conférence de presse tenue en prélude à cet événement, son excellence Zhang Xun a annoncé la signature de plusieurs accords de coopération sur l'initiative dite «Ceinture et la Route».

C'est désormais officiel ! Le président Xi Jinping est attendu au Sénégal vers la fin de la semaine prochaine. Xi Jinping va démarrer sa tournée en Afrique prévue du 20 au 27 juillet par le Sénégal.

En prélude à cette visite historique du dirigeant chinois au Sénégal, l'Ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal, Zhang Xun a tenu hier, vendredi 13 juillet, une conférence de presse pour s'expliquer sur les enjeux de cette première visite d'Etat du président Xi Jinping au Sénégal.

Prenant la parole, le représentant de la Chine au Sénégal, soulignant que cette visite d'Etat est prévue les 21 et 22 juillet prochain, a insisté sur l'importance de cette venue au Sénégal de son président. En effet, selon lui, ce déplacement vise quatre objectifs avec une volonté affirmée de rendre la relation politique sino-sénégalaise plus étroite et plus solide.

Il est aussi question de faire fructifier d'avantage la coopération bilatérale mutuellement avantageuse, de promouvoir une coordination plus étroite dans les affaires internationales et de stimuler la coopération entre la Chine et les pays africains.

A ce titre, l'ambassadeur a informé que le président Xi Jinping arrivera à Dakar avec une forte délégation dont quatre dirigeants chinois au rang de vice-Premiers ministres.

Revenant sur le programme de ce séjour, Zhang Xun a annoncé la signature de plusieurs accords de coopération sur l'initiative dite «Ceinture et la Route» dans plusieurs domaines dont notamment «la justice, l'aviation, les infrastructures, les ressources humaines... ».

En plus de ces accords, son excellence Zhang Xun a annoncé aussi qu'il est prévu des entretiens et des échanges de vue entre le président Xi Jinping et son homologue, Macky Sall sur le «partenariat de coopération stratégique global sino-sénégalais, les relations sino-africaines et le sommet de Beijing du forum sur la coopération Sino-africaine, ainsi que les questions d'intérêt commun».

A la suite de ce programme, selon toujours l'Ambassadeur, Zhang Xun, le président Xi Jinping et son hôte visiteront un projet de coopération sino-sénégalaise dont il s'est gardé de révéler le nom.

«Cette visite relève d'une importance significative, il s'agit de la première visite à l'étranger du président Xi Jinping depuis sa réélection et c'est la première fois qu'il effectue une telle visite dans un pays d'Afrique de l'Ouest. En plus, le Sénégal est la première étape sur le continent africain, ce qui montre l'attachement du président lui-même et de la partie chinoise aux relations sino-sénégalaises».

TRAFIC ILLICITE DU BOIS DE CASAMANCE, VIA LA GAMBIE

L'AMBASSADEUR ZHANG XUN INDEXE LES «PETITS COMMERÇANTS CHINOIS ILLEGAUX»

L'ambassadeur de la République de Chine à Dakar, Zhang Xun confirme les informations relatives à l'implication des entreprises chinoises dans le trafic illicite du bois de la Casamance.

En conférence de presse hier, vendredi 13 juillet, il a toutefois pointé du doigt des «petits commerçants chinois illégaux» comme étant derrière cette pratique réprimée par le gouvernement chinois. «Je suis informé de cette pratique depuis l'année dernière.

Quand j'ai reçu l'information, j'ai pris contact avec mon homologue en Gambie et après les événements en Gambie, je pense que ces pratiques ont beaucoup baissé.

Le gouvernement chinois n'encourage pas des pillages. Nous nous opposerons fermement à ces pratiques», a martelé le représentant de la Chine au Sénégal alors qu'il répondait à une question sur les accusations des écologistes relatives à l'implication des entreprises chinoises dans le trafic illégal du bois Casamançais vers la Chine, via la Gambie.

«Nous avons pris certaines mesures fermes pour empêcher les petits commerçants chinois illégaux qui font ce trafic de bois dans cette zone. Mais, depuis lors, je pense que la situation s'est maintenant beaucoup améliorée», insiste encore l'ambassadeur Zhang Xun.