Maroc: Nordin Amrabat - Le Marocain évoque son avenir

Villarreal voulait me louer il y a deux ans. Ils ont dit que nous voulions vous embaucher mais vous ne pouvez pas aller à la Coupe d'Afrique, mais je voulais y aller. Les clubs en tiennent compte, plus maintenant car la CAN se jouera en été. »

« Le Maroc se porte bien maintenant, c'est vraiment professionnel, ils ont vraiment rattrapé le retard et je pense que les jeunes binationaux d'origine marocaine choisiront aussi le Maroc », et d'ajouter dans ce sens que « la Coupe d'Afrique était toujours programmée en janvier.

Pour l'instant, Nordin Amrabat ne sait pas encore où se situera son avenir. Son employeur Watford n'a pas l'intention de vendre le meilleur Lion du Mondial pour un prix d'amis. « Il y a quelques clubs et ils sont en train de négocier un peu. Je dois voir tout ça mais j'ai encore un contrat d'un an avec Watford qui demande beaucoup. Je dois vérifier si nous pouvons trouver une issue. »

