Entre le 20 et 23 février de cette année, Jugdish Goburdhun a obtenu Rs 66 889 (roupies indiennes) pour soutenir le ministre mentor et sa délégation lors d'un déplacement à Lucknow (Uttar Pradesh). Sans oublier le coût de son billet qui s'est élevé à Rs 14 375 en monnaie indienne.

À chaque fois que Jugdish Goburdghun voyage en voiture, il bénéficie d'une Subsistence Allowance. Tel a été le cas à Agra (Uttar Pradesh) les 4 et 5 janvier 2016. Ces allocations s'élevaient à 55 356 roupies indiennes, soit un peu plus de 25 000 roupies mauriciennes.

Le voyage le plus coûteux effectué par Jugdish Goburdhun a été celui aux Comores, du 18 au 23 janvier 2017. Les frais des billets d'avion s'élèvent à Rs 2 326 900 (en roupies indiennes), soit un peu plus de Rs 1,5 million. Il s'y était rendu pour présenter ses lettres de créances. Il a bénéficié de 1,872 dollars américains en Subsistence Allowance, soit quelque Rs 66 000.

Selon ce document, c'est le haut-commissaire de Maurice en Inde, Jugdish Goburdhun, qui a effectué le plus grand nombre de déplacements ces quatre dernières années. Soit 46, dont certains en voiture dans la Grande péninsule et durant lesquels il a bénéficié d'une Subsistence Allowance.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.