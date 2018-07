Afrique: Eliminatoires CAN junior 2018 - Le Burkina bat le Gabon (3-1) à Ouagadougou

A la reprise, les Gabonais reviennent avec beaucoup plus d'envie de revenir au score. Mais c'est sans compter avec Mohamed Zegué Traoré, le gardien de but burkinabè qui malgré la fébrilité de sa défense, enraille toutes les offensives gabonaises. A la 85è mn de jeu, les Gabonais obtiennent un pénalty qui ne sera «malheureusement» pas transformé par Richard Fadh Moubeti Nazengue.

6mn plus tard, Abdoul Fessal Tapsoba inscrit le second but, permettant ainsi aux poulains de Séraphin Dargani l'entraineur, de prendre l'avantage sur leurs adversaires du jour. Mais à la 32è mn de jeu, le Gabon égalise grâce à Eric Jospin Biyoghe Bekalé. Fouettés dans leur amour propre, les Etalons juniors corsent l'addition par Abdoul Fessal Tapsoba, signant ainsi son doublé. Le score en restera là jusqu'à la pause.

