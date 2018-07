Burkina Faso: Ablassé Ouédraogo - «L'Insurrection de 2014 est inachevée et confisquée»

«Ensemble, restaurons la confiance et l'espoir pour rebâtir le Burkina autrement». Tel est le thème autour duquel, militants et sympathisants du parti de «l'étoile» se sont réunis dans la journée de ce samedi pour renforcer les capacités des membres du parti.

A l'occasion, les choses ont été faites «autrement». En effet, le président du parti, le Dr Ablassé Ouédraogo, était lui-même le président et le maître de cérémonie et l'organisateur principal de cette cérémonie.

Pour le Dr Ablassé Ouédraogo, la jeunesse actuelle n'est pas outillée pour faire de la politique. «Le travail que nous avons décidé de mener aujourd'hui, est simplement d'ouvrir les yeux des jeunes du parti le Faso autrement, sur la voie d'une carrière politique beaucoup plus raisonnable et solide. Parce que nous estimons que l'insurrection de 2014 est inachevée et confisquée par le parti au pouvoir actuel», confie le président du Faso autrement qui affute ainsi ses armes pour les prochaines échéances électorales. Pour lui, «un homme qui est formé, c'est une richesse et un homme sans formation est un danger».

Ablassé Ouédraogo estime que la confiance et l'espoir ont disparu du quotidien des Burkinabè. «Les investisseurs nationaux et internationaux ont peur de notre pays parce que la paix sociale est précaire», confie-t-il. Fiers de faire partir d'un parti avant-gardiste, les jeunes de l'Union autrement par la voix de Naïmatou Kindo, se sont donc engagés à être les porte-paroles du parti partout où besoin sera. Espérant que les populations sauront faire faire le bon choix, celui du Faso autrement aux prochaines échéances électorales, Naïmatou Kindo a invité ses frères et sœurs à être les porte-étendards du parti.

Les femmes emboucheront la même trompète par la voix de Honorine Claudine Kaboré pour dire que contrairement à certains leaders politiques qui ne se souviennent des femmes que lorsque les échéances électorales approchent, le Faso autrement est tout le contraire. «C'est la victoire assurée parce que le Faso autrement ne change pas son langage en fonction de celui qui est en face de lui», soutient Mme Kaboré.

Créé le 12 septembre 2011, le parti le Faso autrement veut à travers ces universités d'été, donner les armes nécessaires à ses membres pour affronter avec confiance, les échéances électorales à venir.