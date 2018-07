Angola: João Lourenço s'entretient avec les représentants de la société civile de Huila

Pour sa part, la représentante du Conseil provincial de la jeunesse, Fernanda dos Santos, a fait savoir que le chômage et la carence des habitations étaient également au centre de l'audience. De son côté, le représentant de la Communauté Kosan, une des tribus nomades des régions sud du pays, a dit au Président qu'ils avaient grandement besoin de charrues, de bois et de terrains pour cultiver la terre.

Les inquiétudes de la population de la région, dues notamment à la sécheresse et ses conséquences, ainsi que des questions liées à l'éducation, à l'assainissement de base et à la réfection des infrastructures ont été communiquées au Chef de l'Etat, qui a passé 24 heures à Lubango, chef-lieu de la province de Huila, où il avait présidé, lundi, une réunion de la Commission Economique du Conseil des Ministres.

