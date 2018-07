Angola: Le ministre relève le rôle de la presse publique

Île De Sal (Cap-Vert) — La presse publique, en Angola, est appelée à poursuivre son rôle prépondérant au cours des prochaines décennies, a fait savoir vendredi, à l'île de sal, le ministre angolais de la Communication Sociale, João Melo.

Justifiant sa prévision, le ministre a estimé que l'entreprenariat local était encore faible, bien que la législation du secteur approuvée en 2017 ait mis fin aux monopoles dans le secteur de la Communication sociale, a-t-il ajouté. Il a tenu ces propos au cours d'une réunion des entreprises publiques de médias de la Communauté des Pays Lusophones (CPLP), organisée par la Direction Générale de l'Information et par la Radiotélévision de Cap-vert. L'entreprenariat local est encore faible, d'où ce n'est pas prévisible pour bientôt, à l'exception d'une croissance exponentielle de l'entreprise privée, a-t-il souligné.

La réunion a également inclus une autoréglementation de médias publics: Equilibrer les Droits et les Responsabilités dans le Contexte Post-Moralité". Par ailleurs, à titre de bilan, le ministre angolais a dit qu'en moins d'une année de gouvernance du Président João Lourenço, "tous les organismes publics ne sont pas seulement leaders d'audience en Angola. A part les actions entreprises par le Président de la République en personne, ils soutiennent la lutte contre la corruption, pour un changement rapide et sans équivoque de la réputation du pays, aussi bien nationale qu'internationale". Selon João Melo, l'objectif de son secteur c'est de faire des médias publics angolais "non seulement ceux de grande portée en termes d'expansion et d'audience, mais surtout les plus sérieux et crédibles du marché".