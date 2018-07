Afrique: L'ONU finalise le premier pacte mondial sur les migrations

Ce pacte est le premier accord intergouvernemental à couvrir un large éventail d'aspects des migrations internationales de manière complète et holistique, comprenant les facteurs qui poussent les populations à se déplacer, les voies légales de migration, la lutte contre le trafic et la contrebande, la mobilisation des bénéfices économiques de la migration et le retour des migrants.

Les pays membres de l'ONU ont participé ces derniers jours au sixième et dernier round de négociations sur ce pacte. Le texte finalisé est prévu pour être adopté lors d'une conférence intergouvernementale au Maroc les 10 et 11 décembre.

"Nous ne pouvons autoriser ses aspects d'exploitation chaotiques et dangereux à s'imposer comme normaux. La mise en oeuvre de ce pacte apportera sécurité, ordre et progrès économique au bénéfice de chacun" (Mme Arbour)

