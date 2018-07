Afrique Centrale: Violences sur le lac Edouard - La RDC et l'Ouganda vont se rencontrer

Joint par RFI, il a confirmé l'identification des 102 pêcheurs congolais détenus en Ouganda et la mort de 13 personnes du côté congolais et de 5 personnes du côté ougandais.

Suite aux violences observées, depuis quelque temps, sur les eaux disputées du lac Edouard, à la frontière entre la République démocratique du Congo (RDC) et l'Ouganda, une délégation de la RDC vient de séjourner dans ce pays pour tenter d'obtenir la libération (sans succès) de pêcheurs congolais, arrêtés par les forces navales ougandaises sur le lac et détenus en Ouganda. Une prochaine rencontre entre les deux pays est prévue le 18 juillet.

