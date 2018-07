« On espère que les trophées que vous avez reçu seront une source de motivation et que pour les prochaines éditions nous aurons davantage de projets soumissionnés surtout dans la catégorie long métrage».

Abel Kouamé, initiateur du festival a signifié sa gratitude aux autorités ivoiriennes et aux partenaires qui ont soutenu le Ffaa dans la réalisation de ce « rêve ». Il a également remercié et félicité les participants tout en les invitant à participer nombreux aux prochaines éditions.

Avant d'ajouter que leur tâche a été très ardue parce que les sélections se valaient toutes. Les gagnants n'ont pu cacher leur émotion et ont laissé exploser leur joie d'être sur la plus haute marche. Selon eux c'est le couronnement d'un dur labeur.

« Minga et la cuillère cassée » désigné awards dans sa catégorie, est un long métrage, d'animation 2d de 1h 07 minutes du réalisateur camerounais Edou Claye. Un conte transversal africain qui se retrouve pratiquement sur tout le continent et qui a émerveillé le jury.

Des 25 sélections nominées, ce sont « Minga et la cuillère cassée », « La petite Pokou » et « A kalabanda ate my homework », qui ont remporté les awards de la 1ère édition du Festival du film d'animation d'Abidjan (Ffaa). La remise de Prix a eu lieu récemment, au siège de l'ordre des architectes d'Abidjan-Cocody.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.