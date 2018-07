Afrique du Nord: JAJ-2018 (Voile) - l'Algérie avec 12 véliplanchistes en quête de 3 titres

Toutefois, l'Algérie est qualifiée dans les deux catégories (garçons et filles) grâce à Imad Brighet (garçons) et Lina Aït-Ali Slimane (filles), sacrés du titre de champion d'Afrique-2018 dans la spécialité de Bic-techno lors de l'édition organisée en janvier dernier en Egypte.

L'arrivée des sélections africaines engagées dans cette discipline est prévue les 18 et 19 juillet, alors que l'enregistrement aura lieu les 20 et 21 juillet, avant le déroulement des compétitions officielles entre le 22 et le 26 du mois en cours. Il y a lieu de souligner que la discipline de voile des JAJ-2018 n'est pas qualificative pour les Jeux olympiques de la jeunesse-2018 de Buenos Aires.

Trente-deux (32) éléments dont l'âge varie entre 17 et 18 ans, représentant 8 pays, seront présents à cette compétition à savoir l'Algérie (pays organisateur), la Tanzanie, la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, les Seychelles, l'Angola et le Mozambique.

