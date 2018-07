Cote d'Ivoire: Des ressortissants de Didievi s'organisent pour le développement de leur cité

Capitaliser leurs forces pour jeter les bases du développement de Didievi. C'est tout le sens du rassemblement des ressortissants de ce département qui a eu lieu, samedi à Yopougon, quartierMaroc.

Au cours de cette rencontre, Brou Yao Gervais, President du groupement des mutuels et associations pour le développement de Didievi (Gemad-d) a soutenu que c'est dans l'union des fils et filles de leur localité qu'ils pourront jeter les bases du développement de leur circonscription.

À cet égard, il s'est félicité de la mise en place des mutuels et associations qui ont permis d'engager des actions et travaux de rénovation de Didievi. Il a également invités les différents président desdits mutuels et associations à travailler de concert, dans l'union et la cohésion pour optimiser sur le terrain leurs actions en faveur du développement de Didievi.

Brou Yao Gervais, a surtout appelé l'assemblée à faire bloc autour du Dr Kouassi Brice qui depuis des années, et sur fonds propres, assistent les populations, tout en prenant une part active au développement de leur localité.

« Quoi de plus normale donc d'apporter notre soutien à celui qui veut nous aider, nous apporter le développement. Nous voulons donc qu'il se présente à la mairie de Didievi », a-t-il insisté

Les hommes et les femmes présents à cette cérémonie, au noms de leurs villages respectifs, ont engagé une opération de levée de fonds pour soutenir Dr Kouassi Brice qui veut briguer la mairie de Didievi.

Touché par cette action de haute portée, le concerné a demandé à ses « frères et sœurs et parents », de travailler dans l'union pour développer leur département. « Mon parti politique, c'est le développement de Didievi. Le parti politique des jeunes filles et garçons, c'est le développement de Didievi », a-t-il précisé.

Dr Kouassi Brice s'est félicité de l'operation de révision de la liste électorale dans le département. Il a remercié les populations de Didievi pour l'engouement manifesté lors de ce processus. « Je voudrais également féliciter la Cei. Elle a fait un bon travail pour sécuriser l'enrôlement sur la liste électorale.

Elle a su mobiliser les ressources pour faire de cette opération un succès, même si de petites défaillances ont été constaté », a-t-il précisé. Avant d'appeler les ressortissants de Didievi à travailler ensemble, à mutualistes leur forces.