Algérie: Athlétisme / Mondiaux 2018 des U20 - l'Algérien Oussama Cherrad en finale du 800m

L'Algérien Oussama Cherrad s'est qualifié samedi pour la finale du 800m des Championnats du monde d'Athlétisme des moins de 20 ans qui se déroulent en Finlande.

Aligné dans la deuxième série, l'Algérien a terminé à la quatrième place, derrière le Kenyan Kipngetich, vainqueur en 1:46.81, le Belge Crestan, deuxième en 1:46.84 et l'Italien Barontini, ayant complété le podium en 1:47.35. Pour sa part, Cherrad a réussi un chrono de 1:47.36, ce qui lui a permis de se qualifier grâce au "meilleur temps", tout comme le Britannique Lonsdale.

La finale est prévue dimanche, en début d'après-midi. Avec son dossard N 102, Cherrad s'élancera du couloir N 8, avec l'objectif de réussir un bon résultat, lui qui avait décroché la 7e place sur 1500m, en 3:45.47.

L'Algérie a engagé dix athlètes dans cette compétition, organisée du 10 au 15 juillet dans la ville de Tampere, mais la plupart d'entre eux ont été éliminés dès les premières séries. En effet, mis à part Cherrad sur le 800m et le 1500m, seuls Saber Abed et Mohamed Kadi-Bouchakour ont réussi à atteindre les finales.

Ils ont concouru sur le 10.000m, et ils se sont finalement contentés des 10e et 17e places. Les sept autres algériens engagés dans cette compétition sont : Rabie Deliba (1500m), Slimane Moula (400m), Souad Azzi (10.000m marche), Othmane Chibani (10.000m marche), Loubna Benhadja (400m/haies), et les steeplers Mohamed-Amine Drabli et Oussama Bassi. Deliba, Moula, Benhadja, Drabli et Bassi ont tous été éliminés d'entrée, alors que les marcheurs Souad Azzi et Othmane Chibani n'ont pas encore effectué leur entrée en lice.

Un onzième athlète devait représenter l'Algérie dans ces Mondiaux, mais il a déclaré forfait au tout dernier moment. Il s'agit du sprinter Mohamed Mahdi Zekraoui, qui a pris un coup de froid juste avant le départ à Tampere.