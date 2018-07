Algérie: MSP - La paix nécessite l'association de toutes les forces nationales

Soulignant les dimensions internationales de l'affaire de cocaïne saisie, le président du MSP a appelé à la traiter dans le cadre de la loi et de l'intérêt du pays et à la nécessité d'informer les citoyens du déroulement de l'enquête".

Après avoir critiqué le recul notable des indicateurs de l'économie nationale, le premier responsable du MSP a évoqué "la possibilité de sortir le pays de la récession économique dans cinq ans et de se transformer en un pays industriel à travers la bonne gouvernance, la stabilité et le financement".

Lors d'une conférence de presse animée au siège de son parti, M. Makri a mis en avant l'impératif d'associer toutes les forces nationale dans le cadre du consensus national afin de réaliser la paix en Algérie et sortir de la crise que traverse le pays", exprimant "la disposition du MSP de renoncer à toutes ses ambitions personnelles et politiques au service du pays".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.