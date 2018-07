Algérie: Athlétisme/championnat national Open - Les épreuves de vitesse, une spécialité du GS Pétrolier

Les athlètes du GS Pétrolier (messieurs et dames) ont survolé les épreuves de vitesse de la deuxième journée des championnats d'Algérie d'athlétisme Open "Tayeb-M'ghezzi", qui se déroulent du 12 au 14 juillet 2018, au stade de Bateau-Cassé, à Bordj El-Kiffan (Alger).

Lors de la finale du 100 m messieurs, une épreuve très attendue par les adeptes de l'athlétisme, les coureurs du GS Pétrolier ont occupé les trois premières places du podium, grâce à Hammoudi Mahmoud, vainqueur de la course avec un chrono de 10.54, devant ces deux coéquipiers, Bouchakour Abdelhadi (10.55) et Laredj Idriss (10.60).

Le même scénario a été réédité par les athlètes du GS Pétrolier à l'occasion de la finale des 400 m messieurs, en allant chercher les trois premières place du podium, grâce à Miloud Laredj, le meilleur performeur algérien dans cette spécialité, remportant ainsi le titre de champion d'Algérie avec un chrono de 47.31.

Ces coéquipiers, Bouhadda Sofiane et Lebbida Nacereddine ont occupé respectivement les 2eme et 3eme places avec un chrono de 47.48 et 48.25.

"C'est toujours un réel plaisir pour moi de venir participer au championnat d'Algérie avec mes coéquipiers du GS Pétrolier. Je suis très content de remporter, une nouvelle fois, ce titre de champion d'Algérie. Je pense que je peux descendre au dessous des 45.80, mais cette performance exige beaucoup de moyens financiers et de sacrifices.", a éclaré à l'APS Laredj Miloud.

Pour le meilleur sprinter algérien au 400 m,"les années passent et se ressemblent, notamment en matière de prise en charge de la part de la fédération algérienne d'athlétisme qui continue de négliger les athlètes de l'élite nationale."

"Je voudrais parler de ma situation vis-à-vis de la fédération qui continue à ignorer les doléances des athlètes de haut niveau. Je m'entraine avec mes propres moyens à Paris et sans aucune aide émanant de la fédération.

Je suis considéré comme le 4e meilleur performeur au 400 m en France, mais les responsables de la FAA n'ont jamais fait le moindre geste pour m'offrir les meilleures conditions de préparation.", a dit Miloud Laredj à l'issue de la finale des 400 m.

De son côté, Romaissa Belabiod, sociétaire du GS pétrolier, a remporté sans surprise le concours du saut en longueur (5.93), devant Saadi Kenza de Bejaïa (5.68) et Benhadja Affaf (5.58) du GS Pétrolier.

Le médaillé d'argent à la longueur aux Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne), Triki Yasser Mohamed Tahar (GS Pétrolier), a remporté sans surprise le titre de champion d'Algérie avec un bond de 7.92, devant son coéquipier, Rahman Takieddin (7.67) et Sebbat Haithem du CA Tahir (7.46).

Les athlètes du GS Pétrolier ont décroché cinq des 12 titres mis en jeu lors de cette 2e journée des championnats d'Algérie Open qui enregistre la participation de 530 athlètes dont 246 dames et 289 hommes représentant 135 clubs de 35 wilayas.

Samedi, 16 finales seront au programme de la troisième et dernière journée de l'Open Tayeb-M'ghezzi : 10.000 m marche messieurs et dames, disque messieurs et dames, saut dames, 400 m haies messieurs et dames, 800m messieurs et dames, 200 m messieurs et dames, hauteur messieurs, triple saut messieurs et dames, 5000 m messieurs et dames, 4x400 m messieurs et dames.