Tunisie: Bonheur et rythmes entre Carthage et Séville

Comme de tradition, le spectacle inaugural se veut une production tunisienne, cette fois-ci revendiquant un ancrage régional enrichissant. Conçu par le maestro Mohamed Lassoued, ce voyage entre le Maghreb et l'Andalousie a vu la participation de cinq artistes, dignes représentants de leurs contrées.

Zied Gharsa et Dorsaf Hamdani de Tunisie, avec le chanteur algérien Abbas Righi, la chanteuse marocaine Abir El Abed et l'Espagnole Maria Marine. C'est Mohamed Seifallah Ben Abderrazak qui en a assuré avec brio la direction artistique.

Les dieux se sont donné le mot pour faire de ce concert un succès ; une sono parfaitement réglée, des lumières virevoltantes, une mise en scène soignée : tout annonçait une conception différente et innovante. La troupe nationale de musique comme les chanteurs portaient des tenues traditionnelles.

La scène était parsemée de blanc, de rose, de vert et de rouge. Les signes avant-coureurs laissent augurer une bonne soirée, un moment artistique à la fois de qualité et festif.

Les chanteurs ont pris place au commencement, installés sur des chaises alignées sur l'avant-scène. Point de hiatus donc ni d'allées et venues pour répondre à l'appel. Mais tous unis d'emblée dans un dialogue de rythmes et de sonorités se faufilant entre les pays, traversant le détroit de Gibraltar pour revenir en Tunisie.

Le concert est pensé et exécuté dans un subtil mélange musical. Les chanteurs ambassadeurs ont chanté ensemble et en solo. L'effet de surprise a été de mise avec l'alternance de reprises connues : «Samra ya samra», «Mahla layali echbiliya», «Ya bint bledi», «Jadaka al gaythou» et de compositions originales.

Patrimoines musicaux déployés

Le niveau n'a pas baissé d'un cran, en se passant le micro, tous ont excellé. Les instrumentistes de la troupe nationale au grand complet, du pianiste aux percussionnistes, le maître de cérémonie Mohamed Lassoued et les vedettes étaient en parfaite symbiose.

Zyed Gharsa, dans la lignée des grands artistes tunisiens, a donné le meilleur de lui-même en jouant du luth et en chantant, pour réjouir son public qui l'a longuement ovationné à chaque nouvelle prestation. Dorsaf Hamdani vêtue avec élégance de rouge et or a donné le la avec «Zarani Habibi» et a été très applaudie à son tour.

Les noms des hôtes ne signifiaient pas grand-chose pour le grand public qui ne les connaît pas. Une fois ils ont donné libre cours à la leurs voix, une belle surprise était au rendez-vous. Le chanteur algérien Abbas Righi a chanté la Tunisie et les «Mouachahat».

Maria Marine avec sa voix rauque a assuré à travers un échange harmonieux avec ses pairs. Elle était accompagnée d'un guitariste, d'un percussionniste et d'une danseuse de flamenco qui a fait sensation avec deux numéros de danse. Quant à la jeune Marocaine Abir El Abed, elle s'est illustrée par sa bonne humeur.

A l'aise, spontanée, et, pour ne rien gâcher, dotée de très grandes capacités vocales. Elle a séduit et plu et a été très applaudie par des gradins en ébullition.

Durant deux heures et demie, les patrimoines musicaux tunisien, algérien, marocain et andalou ont été déployés sur des morceaux du malouf, des mélodies entraînantes et des airs de flamenco.

Les musiciens et le quintet vocal étaient parfaitement raccordés sous la baguette d'un chef d'orchestre expansif. Cette soirée inaugurale qui octroie habituellement son identité à la nouvelle édition du festival a relevé le défi.

Les chemins musicaux reliant Carthage à Séville ont été ainsi parcourus avec bonheur pour susciter de belles émotions et parfois même donner des frissons. Bravo à tous !