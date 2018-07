Algérie: Laghouat - Près de 590 cas de piqûres de scorpion depuis le début de l'année

En plus de la disponibilité de ce sérum au niveau des différentes structures de santé, il est procédé à une évaluation hebdomadaire de la situation en matière d'envenimation scorpionique et des quantités de sérum consommées.

En dépit de ce nombre de piqûres se scorpion, les services de santé ne déplorent heureusement aucun décès, et ce grâce, d'une part, aux campagnes de sensibilisation menées en direction de la population sur les risques du scorpion et, d'autres part, de la disponibilité en quantités suffisantes de sérum anti-venin de scorpion au niveau des structures de santé.

Ces cas ont été signalés notamment dans les régions Nord de la wilaya, à l'instar des communes de Gueltet Sidi-Saâd (84 cas), Aflou (62), Brida (59), Ain Sidi-Ali (50), El-Beida (40) et Hadj-Mechri (36), a précisé la direction locale de la Santé et de la Population (DSP).

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.