Tunisie: Les ordures persistent, sous plusieurs formes !

A quand les solutions radicales, durables et salutaires au problème de gestion des déchets ? Peut-on, sincèrement, évoquer des notions comme «l'économie verte» alors que nous peinons à répondre aux besoins des citoyens les plus élémentaires, à savoir la propreté du milieu ? A bon entendeur...

Ce retour en arrière, en matière de traitement des problèmes d'ordre environnemental, intrigue et inquiète tous ceux pour qui un pays où il fait bon vivre doit, indéniablement, être propre et sain.

L'on s'empresse donc, nuit et jour, à la vue de la moindre fumée décelée dans l'air, de fermer les fenêtres de peur que les déchets réduits en émanations ne s'introduisent dans les maisons et jusque dans les poumons.

Dans de pareilles conditions, certains citoyens optent, outrés, pour une solution encore plus polluante, aux effets plus toxiques. L'idée étant de mettre le feu à ces tas d'immondices en vue de purifier les lieux et de faire face aux différents risques y afférents, menaçant ainsi la santé des habitants d'un quartier.

