Cote d'Ivoire: Promotion de la recherche scientifique - Le concours "Falling Walls" Abidjan lancé

Après cette formation, ils viendront pour prendre part à la compétition en public, le 18 septembre prochain devant un jury (une présentation courte et percutante de son projet, convaincre en peu de temps en présentant son problème et la solution).

Le clou de cette célébration sera sans nul doute le «Master pitch school et compétition de pitch». Cette session s'adresse à des chercheurs ayant une idée de solution innovante dans divers domaines (médecine, agriculture, éducation et société). L'inscription se fait en ligne (ouverte du 12 juillet au 16 août 2018).

Avant d'ajouter que le thème central de cette journée, autour duquel il aura des panels, est «Recherche scientifique et innovation: quel impact sur le développement des entreprises et le progrès social».

Il s'agit de montrer l'intérêt de la recherche et de l'innovation, et leur impact sur les entreprises et le développement de la société. Il aura également une tribune où des centres de recherches et d'invention présenteront leurs expériences et des résultats de recherches», a affirmé Magloire N'Dehi, chargé de programmes, à la Fondation Friedrich Naumann.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.