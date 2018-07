Algérie: L'accès limité des filles à l'éducation engendre des pertes de 30 000 mds de dollars

L'accès limité des filles à l'éducation et les obstacles à l'achèvement d'une scolarité de 12 ans coûtent aux pays entre 15 000 et 30 000 milliards de dollars de perte de productivité et de revenus tout au long de la vie, selon un nouveau rapport de la Banque mondiale, publié sur son site web.

Le rapport intitulé Missed Opportunities: The High Cost of Not Educating Girls a estimé que moins des deux tiers des filles vivant dans les pays à faible revenu vont au terme de l'enseignement primaire et que seule une fille sur trois achève le premier cycle du secondaire.

En moyenne, les femmes ayant terminé leurs études secondaires ont davantage de probabilités de travailler et gagnent pratiquement deux fois plus que celles privées d'école.

D'autres avantages économiques et sociaux découlent de la scolarisation des filles dans le secondaire, pour elles-mêmes, pour leurs futurs enfants et pour leurs communautés : quasi-disparition des mariages précoces, diminution d'un tiers du taux de fécondité dans les pays à fort accroissement démographique et baisse de la mortalité et de la malnutrition infantiles.

"Nous ne pouvons continuer de laisser l'inégalité des genres faire obstacle au progrès global", a déclaré la directrice-générale du Groupe de la Banque mondiale Kristalina Georgieva.

"L'inégalité dans l'éducation fait également partie de ces problèmes que nous sommes en mesure de résoudre et son coût s'élève à plusieurs milliers de milliards de dollars à l'échelle mondiale. Il est temps de combler le fossé des inégalités dans l'éducation et de donner aux filles et aux garçons les mêmes chances de réussite, pour le bien de tous", a-t-elle insisté.

Depuis 20 ans, l'enseignement primaire universel est devenu une réalité dans de nombreux pays, le taux de scolarisation des filles à ce niveau d'éducation rivalisant avec celui des garçons dans les pays en développement. Aujourd'hui, il faut aller plus loin car, comme le constate le rapport, les bénéfices découlant d'une scolarité complète dans le secondaire sont encore plus importants.

"Quand 130 millions de filles sont incapables de devenir ingénieurs, journalistes ou dirigeantes parce que l'éducation est hors de leur portée, le monde perd des milliers de milliards de dollars qui pourraient renforcer l'économie mondiale, la santé publique et la stabilité", a prévenu la cofondatrice du Fonds Malala, Malala Yousafzai.

Pour cette lauréate du prix Nobel, si les dirigeants prennent au sérieux le projet de construction d'un monde meilleur, "cela doit commencer par une mobilisation sérieuse d'investissements en faveur de l'éducation secondaire des filles"

Le rapport révèlent que près de 132 millions de filles âgées de six à 17 ans sont encore non scolarisées dans le monde, dont 75 % sont des adolescentes.

Pour récolter tous les fruits de l'instruction, les auteurs du rapport préconisent aux pays d'améliorer à la fois l'accès à l'éducation et la qualité de l'enseignement et donner ainsi aux filles les moyens d'apprendre", . Ces investissements sont particulièrement cruciaux dans certaines régions du monde.

En Afrique subsaharienne, notamment, 40 % seulement des filles en moyenne achèvent le premier cycle de l'enseignement secondaire. Les gouvernements doivent par ailleurs adopter des politiques de soutien à une croissance économique saine et créatrice d'emplois afin d'absorber une population active toujours plus instruite.

Les femmes ayant effectué une scolarité dans le secondaire sont en outre plus à même de prendre des décisions touchant à leur vie privée et, notamment, à leur santé.

Elles seront moins victimes de violences conjugales et psychologiquement plus solides. Leurs enfants seront en meilleure santé, moins menacés de malnutrition et plus susceptibles d'aller à l'école avec profit. Enfin, des filles plus instruites auront plus de chance de jouer un rôle social actif au sein de leurs communautés.