Cote d'Ivoire: Après le décès d'un membre du Raci à Korhogo - Accusé, le secrétaire départemental du Rjr réagit

«Vu mon éducation, les principes de ma religion et les idéaux de mon parti, à savoir le respect de la vie humaine et le vivre ensemble que j'ai épousés corps et âme, je ne saurais être impliqué ni de près ni de loin à un crime d'une telle barbarie, d'un autre âge», a-t-il conclu.

Pour le secrétaire départemental du Rjr de Korhogo, connaissant le passé récent de Soro Kanigui Mamadou et lorsqu'il scrute de prêt la situation, il se demande bien, si le président du Raci et ses proches ne chercheraient-ils pas à tirer profiter de l'assassinat de ce jeune homme.

